وفاة نجم #باريس_سان_جيرمان السابق بسبب سكتة قلبية

كشفت تقارير صحفية، عن وفاة موديست مبامي، نجم منتخب الكاميرون نتيجة تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاماً.

وقالت صحيفة “سبورت أفريكا” أن موديست مبامي نجم منتخب الكاميرون السابق نتيجة تعرضه لسكته قلبية في مدينة لوهافر الفرنسية، بعد أيام من خروجه من المستشفى، حيث كان يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.

وسبق لـ موديست مباني، اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ومارسيليا، والاتحاد السعودي.

كما شارك مع منتخب الكاميرون في أولمبياد سيدني عام 2000، سجل حينها الهدف الذهبي في الوقت الإضافي ضد منتخب البرازيل في ربع النهائي، كما وصل إلى نهائي كأس القارات 2003 وكأس الأمم الأفريقية 2008، وأحرز 3 أهداف في 38 مباراة دولية.