الصين.. مقتل وإصابة 39 شخصاً في حادث مروري مروع

لقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 22 بجروح اليوم الأحد في حادث مروري بمقاطعة جيانغشي بشرق الصين.

ونقلت محطة "سي سي تي في" CCTV الحكوميّة عن السلطات المحلّية أنّ "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين".

وأشارت المحطة إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا". وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

وتشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة. في سبتمبر، لقي 27 راكبًا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحّي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.