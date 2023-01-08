أجواء باردة و #أمطار متفاوتة.. محلل #طقس يكشف عن المناطق المتأثرة بحالة “#مدرار” الممطرة خلال الساعات المقبلة #عاجل  

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس على عدة مناطق بالمملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ" تويتر"، إنه من المتوقع استمرار حالة "مدرار" الممطرة خلال"24"ساعة القادمة من اليوم الأحد إلى غداً الأثنين.

وأكد "الحصيني" الحالة الجوية تشمل أجزاء متفرقة من مكة والشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة والباحة وعسير وغرب منطقة الرياض بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وأجواء باردة ليلاً ولطيفة نهاراً على معظم المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.