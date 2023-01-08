الصين ترفع #الحجر_الصحي عن القادمين إليها

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم (الأحد)، رفع الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، وذلك بعد 3 سنوات من التطبيق.

واختفت في مطار بكين الحواجز التي كانت تفصل الرحلات الدولية القادمة عن تلك الداخلية فضلا عن الموظفين الذين يرتدون بزات واقية، التي كانت عنصرا أساسيا في الحياة الصينية منذ فرض سياسة "صفر كوفيد".

وكان الحجر في الأساس 3 أسابيع لكنه خفض بعد ذلك إلى أسبوع في الصيف الماضي ومن ثم إلى 5 أيام في نوفمبر، فيما حث الإعلان في ديسمبر عن قرب رفع الحجر الصينيين على التخطيط للسفر إلى الخارج ما أدى إلى ارتفاع هائل في الحركة على مواقع حجز الرحلات.