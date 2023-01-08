تنبيه من “#الأرصاد” لأهالي #الباحة و #تبوك: #أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية حتى هذا الموعد

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة تبوك ومحافظة البدع و تيماء ومركز المعظم وحالة عمار.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً .

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والقرى, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.