” #التأمينات”: 4 حالات لتسلم تعويض الدفعة الواحدة دون بلوغ سن الستين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، 4 حالات لتسلم تعويض الدفعة الواحدة دون بلوغ سن الستين

وأوضحت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء، أنه يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تَسَلّم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا لعدة حالات.

وتابعت أن هذه الحالات هي: العامل المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من سنة.. والحالة الثانية هي مَن صدر بحقه حكم، أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.. والمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة، ومن أسقطت عنه الجنسية السعودية.

وجاء ذلك تفاعلاً مع استفسار أحد المستفيدين حول كيفية صرف موظفة لمستحقاتها دفعة واحدة قبل بلوغ ٦٠ عند ترك العمل.