العراق.. استئناف الحركة في مطار #أربيل بعد توقف مؤقت بسبب الأحوال الجوية

استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي بعد توقفها بسبب الأحوال الجوية.

وأفادت مصادر في مطار أربيل أنَّ حركة الملاحة في المطار عادت بشكل طبيعي بعد توقفها في وقت سابق بسبب الضباب وانخفاض مدى الرؤية.

وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضاً بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي يخيم على جميع مناطق العراق.

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية قد أعلنت عن تعرض العراق لمنخفض جوي يستمر لثلاثة أيام بدءًا من اليوم.