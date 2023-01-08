تين_هاج يهاجم تعاقدات مانشستر يونايتد: دون المستوى

هاجم المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، تعاقدات النادي خلال السنوات الأخيرة واصفاً إياها بأنها كانت دون المستوى.

ويقود تين هاج مانشستر يونايتد فنيا منذ صيف 2022، حيث يتواجد نادى مانشستر يونايتد في المركز الـ4 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 27 هدفاً وتلقى 20.

وأكد تين هاج أن مانشستر يونايتد أنفق قرابة المليار إسترليني للتعاقد مع لاعبين متوسطي المستوى، وتحديدا منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون التدريب فى 2013، لتبدأ مرحلة التراجع في نتائج الشياطين الحمر.

وقال تين هاج، فى تصريحات نشرتها صحيفة "صن" البريطانية، "لقد تعاقد النادى مع كم خيالى من اللاعبين فى السنوات الأخيرة، لم يكونوا على مستوى النادى".