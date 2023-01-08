أمانة_جدة: عمالة ميدانية وفرق منزلية لمكافحة الحشرات بعد الحالة المطيرة

تواصل أمانة محافظة جدة أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جدة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال فرق المكافحة الحشرية، التي تعمل على الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي، وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذها 512 عاملاً وموظفاً، و430 معدة وآلية، مع تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات، تشمل: قطاع الشمال وقطاع الوسط وقطاع الجنوب.

وبينت أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي والرذاذ والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، مع تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.