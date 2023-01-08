هولندا تعد حزمة عقوبات رابعة ضد #طهران بسبب #الإعدامات “المروعة”

استدعى وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، سفير إيران في أعقاب إعدام متظاهرين اثنين، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه.

وقال الوزير الهولندي عبر رسالة على "تويتر": "(أفزعتني) عمليات الإعدام المروعة" التي نفذتها الحكومة الإيرانية، أمس السبت، حسب وكالة "يوروبا برس" الإسبانية.

وأضاف هوكسترا: "سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وذكر هوكسترا كذلك أن هولندا تعد بالفعل حزمة رابعة من عقوبات حقوق الإنسان ضد إيران، وتعتزم تقديمها في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي المقبل.

من جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس السبت، بإعدام إيران اثنين من المحتجين، وحثها على "وقف العنف ضد شعبها على الفور".

وقال كليفرلي على تويتر: "إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني على يد النظام الإيراني أمر بغيض.. المملكة المتحدة تعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف".

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.

ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالمظاهرات، حسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء، نفذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما تنتظر ست محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

ويؤكد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.