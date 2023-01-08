13 مزداً لبيع أكثر من 130 عقاراً في مختلف المناطق بداية من الغد

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 13 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 130 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 9 إلى 15 يناير 2023م.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ بمزاد فرص الخير الإلكتروني المقام على 3 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد الزمرد الحضوري المقام على 24 عقارًا في محافظة جدة، ومزاد وصال الإلكتروني المقام على 6 عقارات بالعاصمة الرياض.

وتتضمن أيضاً مزاد كنز الجنوب الإلكتروني المقام على 11 عقارًا في منطقتي عسير ومكة المكرمة، ومزاد نفائس تبوك الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد مشارف تاروت الإلكتروني المقام على 8 عقارات بجزيرة تاروت، ومزاد رسا العقاري الإلكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة.

كما تتضمن مزاد نسمات عنيزة الإلكتروني المقام على 51 عقارًا بمحافظة عنيزة، ومزاد الزمرد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة خميس مشيط، ومزاد الزمرد الإلكتروني المقام على 9 عقارات بمحافظة جدة، ختاماً بمزاد تلال الطائف الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة الطائف.

أما مزادات المنقولات فيشرف «إنفاذ» على مزادين حضوريين بمدينة الرياض؛ الأول يقام على محتويات مصنع ألمنيوم، والثاني يقام على محتويات وآلات متخصصة لشركة تجهيز مطاعم.

وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، يمكن الإطلاع على موقع «إنفاذ» من خلال الرابط: «https://infath.sa/auctions».