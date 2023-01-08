الجوف.. تأهيل وإعادة سفلتة 350 ألف م2 من الطرق والشوارع

أنهت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها خلال العام 2022م، تأهيل وإعادة سفلتة أكثر من 350 ألف متر مربع من الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدن ومحافظات وقرى المنطقة لتسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات مع مراعاة الجوانب الجمالية.

وأوضحت الأمانة أنها واصلت خلال العام المنصرم أعمالها لتطوير البنية التحتية حيث دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والإسكان مشروع إعادة تطوير الوسط التجاري بمدينة سكاكا لتحسين البيئة العمرانية وتوفير مسارات آمنة للمشاة وتوحيد اتجاهات الحركة المرورية على امتداد 1620 مترًا.

كما تم الانتهاء من أعمال طريق الأربعين الواقع غرب الطوير بمدينة سكاكا بطول 1 كلم، وممشى الفياض غرب سكاكا بطول 700 متر, ويتواصل العمل بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان على سفلتة مخططات المنح بأبو عجرم بإجمالي 6 كلم، بالإضافة إلى أعمال السفلتة في عددٍ من الشوارع في محافظتي القريات ودومة الجندل.