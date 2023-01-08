عادا من طلاق عامين قبل أيام.. مصري يذبح زوجته ويلتقط “سيلفي” مع الجثة

أقدم زوج في قرية «تيرة» التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية في مصر، اليوم، على ذبح زوجته، ثم التقط صور «سيلفي» بجوار الجثة، وأرسلها إلى أسرة القتيلة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من المباحث الجنائية بشأن ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من أهالى قرية «تيرة» التابعة للمركز، أفادوا فيه بقتل زوج لزوجته ذبحاً في القرية، ثم التقاطه صور بجوار الجثة وإرسالها إلى أسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوجان في أواخر العشرينات من عمرهما، ولديهما 3 أبناء، ومتزوجين منذ 9 سنوات.

كما تبين حدوث خلافات بينهما منذ عامين وانفصالهما، إلا أن نهاية الأسبوع الماضى شهدت الصلح بينهما، وعادت الزوجة للمنزل، قبل أن يقدم الزوج على ذبحها والتقاط الصور بجانب الجثة وإرسالها إلى أسرتها.

تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم، بعد أن أمسك بأبنائه فى شرفة المنزل، مهددا بذبحهم فى حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من السيطرة عليه وإنقاذ الأبناء.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.