إقامة الدعوى الجزائية بحق 591 متهما بتهريب 40 مليون قرص إمفتامين إلى السعودية #عاجل

أوضحت النيابة العامة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أقامت الدعوى الجزائية بحق (٥٩١) متهماً بتهريب المخدرات إلى المملكة، وذلك خلال أربعة أشهر فقط بواقع (٢٥٧) قضية تهريب باشرتها نيابات المخدرات بمناطق ومحافظات المملكة، حيث بلغت المواد المخدرة التي حاول الجناة تهريبها حبوب الإمفتامين (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) حبة، فيما بلغ وزن الحشيش (٢.٥) طناً، وبلغ وزن مادة الشبو (٨٠٠) كيلو وغيرها.

يذكر أن جهات الضبط المختصة في قضايا المخدرات في المملكة، تقوم بدورها الفاعل حيال التحري والاستدلال عن جريمة تهريب المخدرات ومكافحتها وملاحقة المتهمين فيها والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة في كافة منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.