665 ألف ريال لتنفيذ مأوى الغزلان والأرانب البرية في #متنزه_القصيم

وضع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير القصيم، اليوم, حجر الأساس لمشروع مأوى الغزلان، في متنزه القصيم الوطني، الهادف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية، وتطوير المتنزهات الوطنية وإثرائها بيئيًا.

واستمع أمير القصيم خلال الزيارة إلى شرح موجز من المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في القصيم، المهندس سلمان الصوينع، عن أهمية هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 665 ألف ريال، ويهدف إلى إيجاد مأوى للغزلان، تشمل 40 رأسًا من غزال «الريم»، و 20 رأسًا من «المها العربي»، إضافة إلى أعداد من الأرانب البرّية.

وشدد أمير القصيم على أهمية هذا المشروع في الحفاظ على الحياة الفطرية في المنطقة، وإعادة توطين الحيوانات الفطرية، التي تخضع لإشراف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، سعيًا لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية.