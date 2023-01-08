المنقية “مصيحات” تحقق المركز الأول في شوط سيف الملك لون الوضح بـ #مهرجان_الإبل

حصد المواطن موسى محمد الموسى المركز الأول في شوط سيف الملك لون الوضح بالمنقية " مصيحات " ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم الأحد ، نتائج الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني المواطن عبدالله مطلق القريني بالمنقية "مرهبات "، وحقق المركز الثالث المواطن حمدان عبدالله الشيباني "، وبالمركز الرابع المواطن محمد عوض المطيري بالمنقية "لهايات"، وحقق المركز الخامس المواطن فهد مسعود بن جحنه بالمنقية "المتحدات" ، وسادساً المواطن نائف نماس العتيبي بالمنقية "مويقات" ، وفاز بالمركز السابع المواطن محمد سعد النفيعي ، ونال المركز الثامن المواطن غازي مشعان العتيبي ، وجاء بالمركز التاسع المواطن نايف مشعل الشيباني .