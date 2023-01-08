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الأخبار المحلية

البريطاني دينيس: مشاركتي في #مهرجان_الإبل نبعت من حبي لأهل #السعودية ولموروثهم 

8 يناير 2023 · < 1 minute

أكد البريطاني بامفورد دينيس أنطوني المشارك في شوط المنظمة الدولية للإبل أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشكّل محطة عالمية ينطلق من خلالها محبو هذه الرياضة في مختلف أرجاء العالم.

وأشار إلى أن مشاركته اليوم في الشوط الدولي هي الأولى في المهرجان، مؤكداً أن ما دفعه لذلك هو حبه لأهل السعودية ولموروثهم، إضافة إلى تشجيع الأصدقاء والتنظيم الذي لاحظه خلال زيارته العام الماضي للمهرجان.

وأضاف: "أنصح الجميع بالمشاركة وزيارة المهرجان، وأنا منذ سبع سنوات أتردد على المملكة؛ وبمجرد وصولي أرتدي الزي الرسمي السعودي، وأتمنى البقاء هنا مستقبلاً"