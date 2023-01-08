لمرضى #السكري.. الاستحمام بالماء الساخن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة

حذر تقرير من خطورة الاستحمام بالماء الساخن على صحة المرضى بالسكري، ناصحاً إياهم بالاستغناء عن ذلك بالماء الفاتر خلال فصل الشتاء.

وذكر موقع "newsdayexpress" أن الاستحمام بالماء الساخن يهدد صحة مرضى السكري، مسببا عدة مشاكل صحية، أولها إمكانية أن يشكل خطورة على أقدام المريض.

وأوضح أن غسل القدمين أو نقعها في ماء ساخن جدًا يمكن أن يجفف الجلد، وبسبب ذلك يمكن أن يكون هناك خطر الإصابة بالجروح أو تقشير الجلد أو العدوى، في الوقت نفسه.

وإذا كنت تتناول حقن الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم، فاحذر عند الاستحمام بالماء الساخن، لأن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي ينص على أن الماء الساخن يوسع الأوعية الدموية، بسبب امتصاص الأنسولين بسرعة، في مثل هذه الحالة، يمكن أن يقلل الماء الساخن من مستوى السكر بدرجة كبيرة عن طريق إفساد الأنسولين.

وقد يعاني مرضى السكري كذلك من مشاكل صحية آخرى، إذا أخذوا حمامًا بالماء الساخن جداً، مثل حكة وطفح جلدي، وجلد جاف، والتهاب الجلد، وعدم التئام الجروح.