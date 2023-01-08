“#الناتو” يرفض نشر قوات صربية في #كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد: إن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو رفضت طلبا مقدما من الحكومة الصربية لإرسال ما يصل إلى ألف فرد من قوات الجيش والشرطة إلى هناك في أعقاب سلسلة من الاشتباكات بين صرب وسلطات كوسوفو.

وأعلنت كوسوفو التي كانت في السابق أحد أقاليم صربيا استقلالها في عام 2008 في أعقاب حرب دارت خلال عامي 1998 و1999 وقصف خلالها الحلف منطقة يوغوسلافيا التي كانت تضم صربيا والجبل الأسود لحماية كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية.

وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع قناة "بينك" التلفزيونية، أن البعثة تعتبر أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي، مشيرة لقرار الأمم المتحدة الذي يوافق على تفويضها في كوسوفو.

كانت صربيا قد طلبت نشر قوات في كوسوفو الشهر الماضي خلال موجة من الاشتباكات بين سلطات كوسوفو والصرب في المنطقة الشمالية التي يشكل الصرب الأغلبية فيها، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب.

ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، قد يُسمح لصربيا بنشر جنودها عند المعابر الحدودية والمواقع الدينية المسيحية الأرثوذكسية والمناطق ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو شريطة موافقة بعثة حلف شمال الأطلسي.