خريطة هطول الأمطار في #المملكة الإثنين #عاجل

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن خريطة هطول الأمطار على عدة مناطق في المملكة.

ونشر الدفاع المدني عدة تغريدات بشأن الأمطار المتوقعة غدًا الإثنين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف حتى الساعة 9 مساء يوم الإثنين”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 5 مساء يوم الإثنين”.

وتابع: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 9 مساء يوم الإثنين”.

وواصل: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 9 مساء يوم الإثنين”.

وتابع: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة 9 مساء يوم الإثنين”.

وواصل: “تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل حتى الساعة 9 مساء يوم الإثنين”.