ارتفاع #أسعار_الذهب وتراجع مؤشر #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وارتفع سعر الذهب 0.2 في المائة إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:16 بتوقيت جرينتش.

العقود الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1873.80 دولار.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسؤولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.