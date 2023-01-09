الجيش الأوكراني يكشف حقيقة مقتل 600 جندي دفعة واحدة جراء قصف روسي

نفى الجيش الأوكراني مزاعم روسيا بشأن مقتل 600 من جنوده في قصف روسي على كراماتورسك شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي إن القوات الروسية ليس لديها القدرة على شن ضربة شديدة الدقة، منددا بما وصفه بالعملية الإعلامية الروسية في مواجهة النجاحات الأوكرانية، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن القصف الروسي على كراماتورسك استهدف بنية تحتية مدنية دون وقوع إصابات.

وكانت القوات الروسية، أعلنت الأحد، أنها نفذت ضربة ثأر انتقامية لقتلى قصف مدينة مكيفكا، حيث قصفت المقاتلات الروسية بالصواريخ موقعين لتجمع القوات الأوكرانية في مدينة كرامتورسك.

وكان يتمركز في أحد المواقع 700 جندي أوكراني، وفي الموقع الثاني 600 جندي. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة القتلى أكثر من 600 قتيل أوكراني.