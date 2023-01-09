” #الأمن_السيبراني” يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على Zoom

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات .Zoom

وأصدرت Zoom عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:

Zoom Rooms for macOS

ما قبل نسخة 5.11.4

Zoom Rooms for macOS clients

ما قبل نسخة 5.11.3

Zoom for Android clients

ما قبل نسخة 5.13.0

Zoom Rooms for Windows clients

ما قبل نسخة 5.12.7

Zoom Rooms for Windows installers

ما قبل نسخة 5.13.0

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم برفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مدير للنظام، ويتيح قدرة البرامج على القراءة/الكتابة على مسار ملف برنامج Zoom.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Zoom توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/