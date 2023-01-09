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الأخبار المحلية

” #الأمن_السيبراني” يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على Zoom

متابعات الوئام
9 يناير 2023 · < 1 minute
الأمن السيبراني
الأمن السيبراني

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات .Zoom

 

وأصدرت Zoom عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية:

 

Zoom Rooms for macOS

 

ما قبل نسخة 5.11.4

 

Zoom Rooms for macOS clients

 

ما قبل نسخة 5.11.3

 

Zoom for Android clients

 

ما قبل نسخة 5.13.0

 

Zoom Rooms for Windows clients

 

ما قبل نسخة 5.12.7

 

Zoom Rooms for Windows installers

 

ما قبل نسخة 5.13.0

 

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم برفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مدير للنظام، ويتيح قدرة البرامج على القراءة/الكتابة على مسار ملف برنامج Zoom.

 

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Zoom توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

 

https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/

 