إضافة خدمة ملاحية جديدة إلى #ميناء_جدة_الإسلامي تربط #الهند بغرب #البحر_المتوسط

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات البحرية؛ خدمة ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي بداية من منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وقالت موانئ في بيان لها اليوم إن الخدمة الجديدة تربط شبه القارة الهندية بغرب البحر الأبيض المتوسط مباشرة، حيث بدأ الإبحار الأول مع ” MSC SHANGHAI” من ميناء خليفة في 19 ديسمبر لعام 2022م عبر مسار: “خليفة، جبل علي، موندرا، نهافا شيفا، جيبوتي، جيويا تاورو، جنوة، برشلونة، فالنسيا، ساليرنو، جيويا تاورو، مارساكسلوك، الملك عبد الله، جدة الإسلامي، خليفة”، والتي يعمل عليها 6 سفن بطاقة استيعابية تصل إلى 8 آلاف حاوية قياسية.

وتُسهم خدمة “الهند – غرب البحر الأبيض المتوسط” في فتح فرص جديدة للمستوردين والمصدرين باتجاه جميع أنحاء المنطقة، وتوفر الدعم لصناعات السيارات والملابس والأدوية بين الهند وغرب البحر الأبيض المتوسط بتوفير اتصال مباشر بين المنطقتين.

كما تعمل الخدمة الجديدة على تقليل عمليات إعادة الشحن وتوفير أوقات عبور سريعة، حيث تقدم الخدمة “موندرا” إلى “جنوة” في 19 يومًا، و”فالينسيا” في 23 يومًا، و”نهافا شيفا” إلى “برشلونة” في 16 يومًا دون الحاجة إلى إعادة الشحن بين موانئ التحميل والتفريغ.

يُذكر أنّ شركة “MSC” أعلنت مؤخرًا عن إضافة الخدمة الملاحية “هملايا” التي تربط ميناء جدة الإسلامي بـ 10 موانئ عالمية مما يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومستدامة.

وتُعزز إضافة خدمات جديدة القدرات التشغيلية المتميِّزة لميناء جدَّة الإسلامي ليكون بين أفضل 10 موانئ على خطِّ الملاحة العالمية بحلول عام 2030م؛ في ظل الموقع الإستراتيجي الذي يتميز به ومكانته الرائدة على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومُسافنة الحاويات والبضائع.

وأشارت موانئ في بيانها أن ذلك يأتي في إطار الهدف الإستراتيجي للهيئة “تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية” وتأكيدًا على تنافسية الموانئ السعودية وزيادة قوة ربطها بموانئ الشرق والغرب؛وتماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.