تركيا تُعين سفيراً جديداً في #إسرائيل.. و #هرتسوغ يدعو #أردوغان لزيارة #تل_أبيب

قال شاكر أوزكان تورونلر، السفير التركي الجديد في إسرائيل، إن بلاده لم تكن ضد قيام دولة إسرائيل، بل أنها أول من اعترفت بإسرائيل في المنطقة.

وأضاف «تورونلر» خلال تقديمه أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء: «هناك 100 ألف من اليهود الأتراك يعيشون في إسرائيل، وهم جسر بين الدولتين».

ووعد سفير أنقرة في تل أبيب بالعمل على رفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 15 مليار دولار.

وقدم السفير التركي الجديد لدى إسرائيل أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، في القدس، ليملأ رسميا منصبا ظل خاليا لأكثر من 4 سنوات.

وشاكر أوزكان تورونلر، الذي وصل إلى إسرائيل في نوفمبر، هو دبلوماسي مخضرم، شغل في السابق منصب القنصل العام لتركيا في القدس، ثم سفيرها في الهند.

وفي خطابه إلى جانب «تورونلر» بعد استلام أوراق اعتماده، دعا الرئيس الإسرائيلي نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى زيارة إسرائيل، وفق صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».