النفط يستقر وسط ترقب #بيانات_التضخم_الأمريكية

شهدت أسعار النفط ثباتا إلى حد كبير اليوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة، إذ قوضت حالة الترقب قبل نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة تأثير توقعات تحسن الطلب في الصين.

واستقر خام برنت عند 82.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات، أو 0.05 في المئة، إلى 77.37 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين ثلاثة بالمئة في جلسة الأربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى جانب مخاوف تتعلق بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.

وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الحظر المرتقب من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير قد يكون أكثر تأثيرا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات النفط الخام المنقولة بحرا من روسيا في ديسمبر 2022.