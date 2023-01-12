هيئة السوق المالية تعلن عن #وظائف_شاغرة بعدة تخصصات

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة إدارة المشاريع التقنية والجودة والتغيير.

2- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة الحوكمة والبنية المؤسسية.

3- أخصائي – الطرح والاندماج والاستحواذ.

4- أخصائي التشغيل والدعم الفني.

5- أخصائي التدقيق الداخلي.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاقتصاد.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– إدارة المخاطر.

– المراجعة الداخلية.

– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا