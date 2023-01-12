لمدة 24 ساعة.. #الأرصاد يحذر من #أمطار و #سيول و #برد في #مكة و #عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقتي مكة المكرمة وعسير، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع «الأرصاد» وفقاً لما نشره على حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، من الخامسة مساء اليوم حتى الخامسة مساء غداً الجمعة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تتضمن كل من: القنفذة، والمظيلف، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، أيضاً من الخامسة مساء اليوم حتى الخامسة مساء غداً الجمعة، وتشمل كل من: البرك والقحمة.

ويصاحب تلك الأمطار، نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.