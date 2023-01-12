تصميم قميص #ميسي الذهبى بعد فوزه بكأس العالم مع #الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية عن تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف موقع " soccerbible " أنه تم تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.

واضاف الموقع أن مايسترو فوكواهايلا صمم قميصًا ذهبيًا مميزًا للغاية لميسي يتميز بعناصر ثلاثية الأبعاد وألوان الأرجنتين الزرقاء المميزة.

ويظهر القميص بألوان ذهبية مختلفة، مع أقمشة متنوعة، مما يخلق الظلال اللازمة لتمثيل الخطوط الأرجنتينية الزرقاء الشهيرة.

ويظهر الرقم 10 على الجانب الأيمن من الصدر مقابل شعار الأرجنتين المطرز، وتوجد الأشرطة الجانبية المنسوجة خصيصًا باللون الأزرق الأرجنتيني الكلاسيكي، بينما يوجد في الجزء الخلفي مجموعة كاملة من صور اللاعب الكبير.

القميص مصنوع من القماش المنسوج بالألوان الوطنية على ظهر الياقة وأعلاه كلمة "ميسي" ، ويظهر كما لو كان على أي قميص عادي، ويوجد أسفل الرقم 10 من الخلف صورة لميسي نفسه.

كما ابتكر فوكواهايلا أيضًا قبعة أرجنتينية خاصة قابلة للعكس ذهبية من جهة ومن الجهة الأخرى تحمل ألوان الأرجنتين الشهيرة.