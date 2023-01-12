رقم تاريخى ينتظر #بوسكيتس مع #برشلونة فى #كأس_السوبر_الإسبانى

ينتظر سيرجيو بوسكيتس قائد فريق برشلونة، رقمًا مميزًا في حالة مشاركته أمام ريال بيتيس خلال المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، على إستاد "الملك فهد الدولي"، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وفي حالة مشاركة سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة أمام ريال بيتيس اليوم، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، سيصل قائد البارسا للمباراة الـ 700 بقميص الفريق الكتالوني في كل المسابقات.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، الأكثر مشاركة مع البلوجرانا بـ 778 مباراة ويأتي تشافي هيرنانديز وصيفًا له برصيد 767 مباراة، ومن خلفهم سيرجيو بوسكيتس بـ 699 مباراة.