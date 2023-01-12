الفرق بين “شمم الحساسية” و”شمم الالتهاب”.. استشارية طب النساء تكشف التفاصيل

أوضحت استشارية طب النساء والولادة الدكتورة مها النمر، تفاصيل جديدة عن مرض "الشمم"، والفرق بين "شمم الالتهاب"، و"شمم الحساسية".

والشمم هو التهاب وألم شديد يأتي بعد العملية او الولادة أو جرح بليغ إذا ما أشتم صاحبه عطراً أو بخوراً فيبدأ المريض يشكو من انتفاخ في مكان الجرح قد يكون مصحوباً بغثيان أحياناً.



وغردت عبر حسابها على "تويتر": "أخيراً أعتقد أني فهمت الشمم.. هذا الجدول هو نظريتي بعد تفكير وتحليل طويل لأصل إلى كلمة سواء بيني وبين متابعي ومرضاي، وهذا اجتهاد مني فإن أصبت فمن الله ومن له إضافه مفيدة فليفعل".

وعن شمم الحساسية قالت: "من أعراضه ألم في الجرح والأسنان"، مشيرة إلى أن سببه التعرض لبعض المكونات العطرية مثل المسك وغيرها وليس من الكحول في العطر.

أما شمم التهاب، فقالت: "ألم في الجرح وانتفاخ واحمرار وقد يصاحبه خروج صديد"، مشيرة إلى أن السبب يكون بكتيريا.