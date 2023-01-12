ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 22 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، و4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيجيرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.