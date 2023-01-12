مكارثي: يجب على الكونجرس التحقيق مع #بايدن بشأن الوثائق السرية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى إنه يجب على الكونجرس التحقيق مع الرئيس الأمريكى جون بايدن بشأن الوثائق السرية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن البيت الأبيض يتعاون بشكل كامل فى قضية الكشف عن مزيد من الوثائق السرية، حسبما ذكرت سكاى نيوز، كما أعلن البيت الأبيض اليوم العثور على وثائق سرية فى منزل الرئيس بايدن فى مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مساعدى الرئيس الأمريكى جو بايدن، عثروا على وثائق سرية جديدة تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس فى مكان منفصل عن مكتبه بواشنطن.