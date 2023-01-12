ممثل #الهلال يتواجد في باريس لحسم صفقة #ميسي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أن أحد أعضاء نادي الهلال السعودي يتواجد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الحالية من أجل ميسي.

وقال الإعلامي خالد الشنيف في قناة sbc السعودية، إن أحد ممثلي نادي الهلال يتواجد في باريس لحسم صفقة ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت بعض التقارير الصحفية، موقف الهلال من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتب الإعلامي السعودي خالد الذياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: عرض نادي الهلال السعودي أثناء تواصله مع ميسي فاق الـ300 مليون يورو وقد يصل إلى 400 مليون يورو - اللاعب يرحب بالفكرة مستقبلًا.