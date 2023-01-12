برشلونة يضرب موعدا مع #الريال في نهائي #السوبر الأحد المقبل

ضرب برشلونة موعداً مع ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بتغلبه في نصف النهائي على ريال بيتيس، بركلات الترجيح "4-2" بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين.

في الدقيقة 20 كان نبيل فقير قريب من افتتاح التسجيل لبيتيس بغد كرة خاطئة من كوندي، وصلت لفقير الذي راوغ الحارس شتيجن، ولكن في اللحظة الأخيرة أنقذ رونالدو أراوخو الموقف، وعند الدقيقة 30 أنقذ شتيجن كرة خطيرة من الأندلسيين.

وتمكن برشلونة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، بعد مرور مميز من ديمبيلي الذي أوصل الكرة إلى روبيرت ليفاندوفسكي، لينجح المهاجم البولندي في وضع الكرة في الشباك، بعد محاولة قام بها على مرتين.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقين بأكثر من كرة، إلى أن نجح ريال بيتيس في إدراك التعادل بهدف جميل عن طريق فقير، في الدقيقة 76، وكاد أنسو فاتي أن يسجل الثاني لبرشلونة في الوقت بدل الضائع، ولكن كلاوديو برافو تصدى للكرة.

وبعد انتقال المباراة إلى الأشواط الإضافية، تقدم برشلونة بهدف فاتي بكرة جميلة عند الدقيقة 92، وأدرك بيتيس التعادل بهدف مميز عن طريق لورينزو مورن في الدقيقة 101، من كرة وضعها في المرمى بالكعب.