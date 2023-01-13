200 حالة يومياً.. #دولة_عربية تسجل رقماً قياسياً في معدلات #الطلاق خلال العام الماضي  

سجلت دولة عربية رقماً قياسياً في نسبة ارتفاع معدلات الطلاق خلال العام الماضي 2022.

وسجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في دولة العراق بمعدل يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.

ويرجع السبب وراء ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر.