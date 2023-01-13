دول #الاتحاد_الأوروبي تعتزم إدراج #الحرس_الثوري_الإيراني على قوائم الإرهاب #عاجل

أعلن الاتحاد الأوربي عن أنه يبحث إدارج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

وأوضح الاتحاد الأوربي في بيان له اليوم الجمعة أنه يبحث كذلك فرض حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران.

وتأتي هذه الخطوات من قبل الاتحاد الأوربي رداً على حملات القمع الممنهجة ضد المتظاهرين الإيرانيين وقيام السلطات في إيران بحملات إعدام واعتقالات ضد المحتجين.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية حالة من الاضطراب منذ شهر سبتمبر الماضي في أعقاب مقتل الفتاة مهسا أميني على أيدي عناصر من شرطة الأخلاق.