كأس العالم للأندية.. #الهلال يواجه #الوداد_المغربي في ربع النهائي #كاس_العالم_للانديه #عاجل

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022، التي أجريت في العاصمة المغربية الرباط، ظهر اليوم الجمعة، عن مواجهة قوية بين والهلال السعودي و الوداد البيضاوي المغربي، في الدور ربع النهائي للبطولة، على أن يلتقي الفائز فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

ويلتقي الأهلي المصري أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي يوم 1 فبراير المقبل، على أن يلعب الفائز ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في الدور الثاني يوم 4 فبراير.

والفائز من هذه المباراة سيلعب أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير، بعد أن تأهل الفريق الملكي إلى هذا الدور تلقائيًا، وهو نفس حال فلامنجو البرازيلي، وفقًا للوائح البطولة.

ويستضيف المغرب البطولة للمرة الثالثة خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير، بمشاركة 7 أندية من مختلف القارات.