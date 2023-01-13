الصحة_العالمية تحدث إرشاداتها بشان الأقنعة وعلاج #كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تحديث إرشاداتها حول ارتداء الأقنعة وعلاجات فيروس كورونا " كوفيد - 19" والإدارة السريرية كجزء من عملية مستمرة لتطوير المبادئ التوجيهية ، تتم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين الذين ياخذون بعين الاعتبار أحدث الأدلة المتاحة وتطور الوضع الوبائي .

وأوصت المنظمة في بيان لها ، باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي ، نظرًا إلى الانتشار الحالي " لكوفيد - 19 " على مستوي العالم ، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية ، وكذلك عندما يكون الشخص معرضا لخطر الإصابة بالمرض الشديد ، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات .

كما أوصت بعزل من بدأت عليه ظهور أعراض الإصابة لمدة عشرة أيام ، وخمسة أيام من العزل لمن تأكدت إصابتهم مخبريا مع غياب الأعراض ، حيث اثبتت الأدلة أن الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة يكونون أقل عرضة لنقل الفيروس للآخرين مقارنة بأولئك الذين تظهر عليهم الأعراض، مشيرة إلى أنه يتعين على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام أي مضادات للفيروسات.

ويوجد حاليا 6 خيارات علاجية مثبتة ثلاثة منها تمنع دخول الأفراد المعرضين للخطر للمستشفي ، وثلاثة تنقذ حياة المصابين بالمرض الخطير.