مختص يحذر من تناقص أعداد الشباب السعودي: لدينا زيادة في حالات تأخر الإنجاب

أكد الدكتور عبدالله الفاخري، استشاري ورئيس قسم جراحة أمراض وأورام الكلى والمسالك البولية، أن منتج "تونكات علي" يرفع من هرمون الذكورة؛ لكن له تأثير سلبي على الجينات ويضر بحمض DNA.

وقال استشاري المسالك البولية في مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة "روتانا خليجية"، مساء الجمعة: “لدينا زيادة في حالات تأخر الإنجاب بالسعودية”.

وأضاف الفاخري، أن معدل عدم القدرة على الإنجاب يصل إلى أكثر من 30% بين العوائل السعودية، كما أن معدلات الإنجاب كانت بين 7.1 وتناقصت حتى أصبحت الآن 2.1 لكل عائل.

وحذر استشاري المسالك البولية وأمراض الكلي من من تناقص الشباب السعودي بمرور السنوات، وطالب بإجراء الفحوصات من أجل تلقى العلاج في الوقت المناسب.