نادي الرياض السعودي يوفر #وظائف_شاغرة في عدة مجالات

أعلن نادي الرياض السعودي توفر وظائف شاغرة إدارية وهندسية في عدة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول مشتريات:

– إدارة مالية / محاسبة مالية.

– خبرة في إدارة المشتريات سنتين كحد أقصى.

2- مدير الموارد البشرية:

– بكالوريوس موارد بشرية.

– خبرة إدارة الموارد البشرية.

3- مهندس صيانة:

– حاصل على بكالوريوس هندسة.

– خبرة سنة أو أكثر في نفس المجال.

– الحصول على رخصة هندسة احترافية.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1444/06/21 الموافق 2023/01/14.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]