«قلة ذوق».. حُكم قضائي غريب على راشق الملك تشارلز بالبيض

قضت محكمة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن بحكم غريب على شاب رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض، خلال زيارة الأخير لمدينة لوتن شمال لندن، في ديسمبر الماضي.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم هاري سبارتاكوس ماي، الذي يبلغ 21 عاماً، بدفع غرامة 100 جنيه إسترليني، لرشقه بيضة في اتجاه الملك تشارلز الثالث، خلال زيارة الأخير لمدينة لوتن.

واعترف «سبارتاكوس» المتهم بـ«الإخلال بالنظام العام»، بذنبه في الأفعال التي اتُّهم بارتكابها.

وأشار المدعي العام خلال الجلسة، إلى أن المتهم كشف عن سبب تصرّفه لعناصر الشرطة الذين أوقفوه واستجوبوه، قائلاً لهم إن زيارة الملك إلى مدينة لوتون «الفقيرة»، في 6 ديسمبر الماضي، تنطوي على «قلة ذوق» من جانبه.

وردّ القاضي: «المتهم استهدف شخص ما، أياً كانت دوافعه».

وبالإضافة إلى الغرامة، سيتعيّن على المتهم دفع 85 جنيهاً استرلينياً كتكاليف المحكمة.