عمل إرهابي.. #بريطانيا: #إعدام_علي_رضا_أكبري في #إيران يستحق الإدانة

علق رئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك على قرار القضاء الإيراني بإعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وقال "سوناك" اليوم السبت، إن قرار الإعدام قاس، وعمل إرهابي من نظام بربري.

وأضاف "سوناك": "شعرت بالذهول تجاه إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري".

ومن جانبها، علقت الخارجية البريطانية بالقول:" إعدام علي رضا أكبري في إيران يستحق الإدانة بكل العبارات".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام، لهما دوافع سياسية، وسيكون إعدامه غير مقبول.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على موقع تويتر:" ينبغي ألا تُساور النظام الإيراني أية شكوك... نتابع قضية علي رضا أكبري عن كثب".

وأعلن القضاء الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.

وقضت إيران بحكم الإعدام على علي رضا أكبري 61 سنة بعد إدانته بالفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية، بحسب وكالة أنباء السلطة القضائية ميزان أونلاين.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نشرت مقطعاً مصوَّراً، أول من أمس، قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دوراً في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد محسن فخري زاده في 2020.

يذكر أن أكبري تولى مهامّ في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، منها نائب وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ومستشار لقائد القوات البحرية ورئاسة قسم الدفاع والأمن في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، الخميس، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أدواره.