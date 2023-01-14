الحج_والعمرة: أعداد الحجاج عادت إلى ما كانت عليه قبل #كورونا.. وإلغاء شرطي التحصين والعمر (فيديو)

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج، الدكتور عمرو المداح، عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بطاقة استيعابية كاملة، لافتاً إلى أن حج هذا العام لايشترط التحصين ولا العمر.

وقال «المداح» في تصريحات لبرنامج «120» على قناة «الإخبارية»: «الحج رجع بالأعداد كما كان قبل الجائحة ولله الحمد، وفي هذه السنة تمت إزالة شرط العمر وشرط التحصين وخلافه، وأصبح الحج بكامل طاقته الاستيعابية المتاحة، كما كانت في 2019».

وأضاف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج: «الترتيبات هذه السنة تجري على أن تكون الأعداد كما كانت في السابق، لكن بجودة خدمات أفضل، وتوسيع الخيارات المتاحة».

وكشف عن وصول أعداد الحجاج إلى 2 مليون حاج، من بينهم 1 مليون و800 ألف من الخارج، وما يقارب 200 ألف من الداخل.