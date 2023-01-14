أحد أيقونات الإبل يفجرها مدوية: ٩٠٪ من صفقات الإبل المليونية غير صحيحة (فيديو) #عاجل

رأى عبد الله بن عودة، سفير "نادي الإبل"، رئيس مجلس إدارة جمعية "مُلّاك الإبل"، أن 90% من مشتري الإبل يكذبون بشأن قيمتها السعرية الحقيقية، وذلك من أجل المفاخر، مشدداً على أن "السعر الحقيقي يكون أقل من المعلن" في كثير من الحالات.

وقال "بن عودة" لدى استضافته في برنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي 1"، رداً على ما يتداول حول بيع فردية الإبل بـ20 أو 30 مليون ريال: "90% ممن يشترون، يزيدون السعر الحقيقي بمبالغ هايلة، مثلاً يشتريها بمليونين ويقول شتريتها بـ6 أو 7، يكذبون ويزيدون من قيمهتا من أجل التفاخر".

وشدد على أن "كثير من هؤلاء يكتبون القيمة الحقيقية في العقود، بأقل مما يعلنونه بكثير، لأنه يكون ملزمًا بدفع 15% من قيمة الصفقة المكتوبة في العقد، لذا يكتب 50 ألف أو 100 ألف أو أقل من ذلك، بينما يظهر في الإعلام 20 و30 مليون، وهذا غير صحيح".

وشدد على ضرورة "حوكمة" عملية بيع وشراء الإبل، وذلك بأن تكون عملية بيع الإبل مثل الأراضي والعقارات والصكوك، واعتماداً على قواعد بيانات وسجلات موثقة، بما يمكننا من حماية السلالات، وكذلك حماية المشتري من الخداع، ومنع أي تلاعب أو تهرب من الضرائب.