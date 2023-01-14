عدد وفيات قياسي في #الصين منذ رفع قيود #كورونا قبل 5 أسابيع

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل قرابة 60 ألف وفاة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال 5 أسابيع فقط، في أول حصيلة كبيرة لوفيات بالمرض تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية بشكل مفاجيء مطلع ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية، جياو ياهوي، إن الصين سجّلت 59 ألف و938 حالة وفاة مرتبطة بـ "كورونا"، بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

وشملت حصيلة الوفيات 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن "كورونا"، و54 ألف و435 حالة وفاة من أمراض أخرى مقترنة بالفيروس، مؤكدة أن هذه الوفيات هي ما تم حصره في المستشفيات فقط.

وتوقفت الصين عن الإبلاغ بشأن بيانات حول الإصابات والوفيات بـ"كورونا" في أوائل ديسمبر الماضي، بعد أن رفعت فجأة الضوابط المضادة للفيروس.