الزراعة: إنتاج 61 طن خيار عبر #البيوت_المحمية.. واستيراد الطماطم لا يزال مرتفعاً

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول حجم إنتاج الشركات المستثمرة في البيوت المحمية من محصول الخيار إلى 61,624 طنًا سنويًا.

وذكرت الوزارة أنها اعتمدت خطة توسعية لقطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكبرى شركات القطاع الخاص, بهدف رفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة لتلك البيوت، وحصر المشاريع ذات الإمكانيات المادية والنظامية للتوسعة، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة.

وأضافت: "يجري حالياً المتابعة وتسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من تحقيق مستهدفاتها في التوسعة، ضمن خطة تستهدف التوسع في زراعة وإنتاج عدد من المحاصيل والفواكه للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبينت أن أبرز المحاصيل والفواكه المستهدفة في الخطة هي الطماطم والخيار والورقيات والملفوف، وعدد من أنواع الفلفل والفواكه وغيرها، مشيرة إلى أنه " أنه لا يزال استيراد محصولي الطماطم والخيار مرتفع".

وبحسب ما ورد في التعداد الزراعي من الهيئة العامة للإحصاء لعام 2019، بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية في المملكة 73,542 بيتاً محمياً، فيما بلغ عدد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة للاستثمار في تلك المشاريع، منذ بداية 2021 وحتى نهاية 2022، نحو 27 مشروعاً.

وتتراوح نسب الأرباح المتوقعة للشركات المستثمرة في البيوت المحمية من 15 حتى 60%، قد تزيد أو تنقص بناءً على عدة عوامل تتعلق بالبيئة الاستثمارية والفرص التسويقية المتاحة.