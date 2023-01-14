قانوني يحذر: إعادة نشر “تغريدة مسيئة” يعرضك للحبس سنة وغرامة نصف مليون ريال #عاجل

حذر المحامي ماجد قاروب من إعادة نشر تغريدة مسيئة أو غير أخلاقية، باعتبارها "جريمة إلكترونية" تستحق العقاب.

وقال "قاروب" خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، اليوم، إن "ناس كتير تعتبر أن الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمر متاح ومباح ولا عقوبات عليه، وهذا أمر خاطيء تماماً".

وأضاف: "عقوبة السب الإلكتروني تتضمن السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال".

وواصل: "اعتقاد البعض أن الجريمة صعب إثباتها أمر غير صحيح، هذه أسهل جريمة يمكن إثباتها، وبمجرد ضغطك للزر، تصبح مرتكباً لهذه الجريمة، سواء كنت منشيء التغريدة، أو أنك أعدت تغريدها ونشرها".

وشدد على أن "الغاية من وجود نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية، هي الحد من وقوع هذه الجرائم، أكثر من كونه نظام للعقاب، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة والأخلاق والأداب".