تخص 3 دول.. العثور على مذكرات استخباراتية داخل منزل #بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الوثائق التي عثر عليها بمنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمت مذكرات استخباراتية ومواد تتعلق بأوكرانيا وإيران وبريطانيا.

وقالت وكالة رويترز، إنه تم العثور على 5 صفحات سرية من وثائق إضافية في منزل بايدن الشخصي بولاية ديلاور.

وأعلن محامو الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق أن الوثائق المشار إليها تم العثور عليها في بيت الرئيس بايدن في مدينة ويلمنغتون التابعة لولاية ديلاور.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن وزارة العدل الأمريكية تدقق وثائق مصنفة على أنها «سرية»، بعد أن تم العثور عليها في مكتب كان يستخدمه الرئيس جو بايدن في مركز للأبحاث.