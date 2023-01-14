الصحة_العالمية تدعو #الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كورونا.

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسويس، في بيان جديد له، لقد تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بما يقرب من 6.7 مليون حالة وفاة بسبب كورونا، على الرغم من أننا نعلم أن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ في العديد من البلدان، كما يتجاوز تأثير الجائحة الموت والمرض اللذين يسببهما الفيروس نفسه.

وأضاف: لقد فقدت الأعمال التجارية وسبل العيش، ووقع الاقتصاد العالمي في حالة ركود، واتسعت الانقسامات السياسية محليا ودوليا، إن الوباء دليل قوي على أنه عندما تكون الصحة في خطر، فإن كل شيء في خطر.